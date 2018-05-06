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«Барселона» — «Реал»: стартовые составы
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«Барселона» — «Реал»: стартовые составы 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Барселона» и "Реал" объявили стартовые составы на матч 36 тура чемпионата Испании. Обе команды выставили сильнейших, хотя ранее СМИ сообщали, что «сливочные» сыграют полурезервом. Напомним, каталонцы уже оформили чемпионский титул, в то время как Королевский клуб занимает третью строчку и борется за место в Лиге чемпионов на следующий год.
"Барселона": тер Штеген — Альба, Юмтити, Пике, Роберто, — Иньеста, Бускетс, Ракитич, Коутинью — Суарес, Месси.
"Реал": Навас — Марселу, Рамос, Варан, Начо — Кроос, Каземиру, Модрич — Роналду, Бензема, Бейл.
Матч «Барселона» — «Реал» состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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