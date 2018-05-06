«Барселона» — «Реал»: стартовые составы

Матч «Барселона» — «Реал» состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

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