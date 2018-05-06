ЧМ по футболу: Россия сделала все, что обещала

3 мая стало днем большого футбола. Чемпионат мира в России открывается совсем скоро — 14 июня. Все должно быть идеально и максимально комфортно для болельщиков и спортсменов. Детали последних приготовлений обсуждались на заседании наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018».

Своим мнением с участниками встречи поделился Владимир Путин , который прибыл в Сочи вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино . Кстати, осмотрев то, что хотел, Инфантино заявил, что Чемпионат мира в России будет лучшим за всю историю. Но это — про организацию, газоны и объекты. Нам бы еще, конечно, хотелось, чтобы наши прилично играли.

Газонокосильщики работают здесь каждый день. От столь частой стрижки трава становится еще гуще и крепче. На олимпийском стадионе и футбол будет на высшем уровне.

Здесь открывались и закрывались Зимние игры, а теперь готово одно из лучших в мире футбольных полей с идеальной травой. Ходить разрешают только по искусственной кромке поля, на настоящую траву — нельзя.

"На обуви могут быть бактерии, которые могут заразить поле, что доставит нам дополнительные хлопоты", — говорит Олег Трушкин, директор стадиона «Фишт». А за газоном и так глаз да глаз, ведь наступила жара.

После реконструкции стадион «Фишт» стал намного вместительнее — появились новые ряды кресел.

Весь Олимпийский парк — как на ладони: факел, ледовые дворцы, трассы «Формулы-1» — все и сразу можно рассмотреть в деталях.

Так что болельщикам на новых трибунах гарантирована захватывающая экскурсия одновременно с ярким футболом.

У болельщиков Путина и Инфантино теперь есть специальные паспорта — по ним можно посещать матчи Чемпионата мира. За кого будет болеть Путин, он сказал на совещании по подготовке к чемпионату.

"Мы все очень надеемся, что наши футболисты отдадут себя игре без остатка, выступят в полную силу и, главное, покажут волевой, бескомпромиссный футбол, который ценят и любят болельщики. И, думаю, будет правильно, если мы пожелаем успеха нашим игрокам и тренерскому штабу", — подчеркнул президент.

На этой встрече глава государства подытожил: Россия сделала все, что обещала, и готова к чемпионату. Построены не только красавцы-стадионы — сами города преобразились.

Саранск стал в прямом смысле ярким городом. Рядом с футбольной ареной — большой комфортный микрорайон. Новые развязки разгружают дороги, новые гостиницы, которых раньше здесь так не хватало, и даже новый аэропорт. Тех, кто помнит старый терминал, он поражает с порога.

Впечатлены и командиры самолетов, прилетающих в Волгоград. «Великолепная полоса! Любой пилот подтвердит, который сюда летает», — говорят они.

Калининград, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Самара — везде теперь есть аэропорты мирового уровня. И в Москве тоже — глобальные изменения: в Шереметьево , прямо под летным полем, запущены подземные беспилотные поезда, они доставляют пассажиров в новый терминал «Б». Аэропорт, построенный на месте бывшего Шереметьево-1, разгрузит давно переполненный и тесный терминал «Д».

Все удобства новых российских аэропортов скоро оценят гости со всей планеты. «Россия впервые за всю историю Чемпионатов мира гарантировала болельщикам право бесплатного проезда. Для этого дополнительно предоставлены свыше 700 поездов. Созданная инфраструктура, включая современные аэропорты, вокзалы, дороги, развязки, послужит динамичному развитию наших регионов, городов, деловой активности в стране в целом и, конечно, повышению качества жизни людей», — уверен Путин.

Новая станция метро вот-вот будет открыта в Нижнем Новгороде. Для любого города-миллиона такое событие — чрезвычайной важности.

Новая трамвайная линия запускается в Самаре: бесшумные рельсы и комфортные составы. Сияющий стадион, напоминающий космической объект, — еще один символ аэрокосмических достижений Самарской области.

В Ростове-на-Дону реконструирован и расширен столь важный для города Ворошиловский мост.

Стадион в Казани стал европейским рекордсменом по размерам своего медиаэкрана. Глава ФИФА Джанни Инфантино на вопрос, как ему новые российские футбольные арены, отвечает с придыханием: «Они очень красивые, фантастические! Они объединяют в себе футбол, страсть, историю. Все они построены для празднования. Именно это мы и будем делать летом — праздновать и чествовать футбол вместе со всем миром».

Стадион в Екатеринбурге — памятник советской архитектуры — стал городским символом такой работы, когда «реконструкция — с умом».

Завершаются масштабные работы по благоустройству Калининграда. В Волгограде реконструируется мемориальный парк.

"Это задача не только к чемпионату, разумеется. Смысл не в том, чтобы устраивать штурмовщину и показуху. Порядок, благоустройство — это повседневная работа региональных и муниципальных властей в интересах, прежде всего, местных жителей", — отметил президент.

После завершения подготовки главное — достойно чемпионат провести. Все стадионы оборудованы отличными раздевалками для футболистов — в Казани даже с джакузи. Особое внимание — к здоровью болельщиков и игроков.

Медицинский кабинет на стадионе — это фактически отделение больницы. Даже в случае очень серьезной травмы здесь смогут оказать всю необходимую экстренную помощь.

Полностью соблюдены и требования ФИФА по борьбе с допингом. Обычному человеку такое сложно даже сложно представить, но именно так выглядит комната допинг-контроля: в санузле повсюду — зеркала. В таких условиях спортсмены и сдают анализы.

К Чемпионату мира в разных городах модернизированы больницы. Футбольные матчи пройдут, а все построенное, улучшенное и отремонтированное останется.

Волгоградские мальчишки уже знают: скоро они пойдут на новый стадион смотреть на лучших футболистов планеты, а затем на этом же стадионе научатся играть так, что, возможно, сами станут лучшими.

"Мы хотим развивать не только профессиональный футбол, но и расширить детскую составляющую. Чтобы при каждом таком объекте были детские спортивные футбольные школы", — рассказал Владимир Путин.

Глава ФИФА оценил уровень проделанной в России работы, используя слово «фантастика». «Я хотел бы поблагодарить вас, уважаемый господин президент, все регионы! У нас есть команда. Как в футболе, мы работаем все вместе и победим на этом Чемпионате мира. Вместе мы сделаем его лучшим в истории», — считает Инфантино.

Всего-то 38 дней до старта.