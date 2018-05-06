«Зенит» впервые за 10 лет остался без медалей 

Спорт-Экспресс: последние новости

Найфонов стал чемпионом Европы в весе до 86 кг

"Атлетико" проиграл "Эспаньолу", "Реал" - второй по потерянным очкам

Никита Зайцев: "Показать отсутствие страха – это и есть секретное оружие в драках"