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«Зенит» впервые за 10 лет остался без медалей
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«Зенит» впервые за 10 лет остался без медалей 

Спорт-Экспресс 12 минут назад
Победа ЦСКА в матче 29-го тура премьер-лиги над «Арсеналом» сделала армейцев недосягаемыми для "Зенита".
Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга, за тур до финиша занимающий пятое место, впервые с сезона-2008 остался без медалей чемпионата России. В последних восьми розыгрышах премьер-лиги сине-бело-голубые завоевали три золота, два серебра и три бронзы. (Кирилл БУРДАКОВ)
10 последних сезонов «Зенита»
Сезон
Тренер
Место
Дик АДВОКАТ
59-37  Дик АДВОКАТ, Анатолий ДАВЫДОВ
48-27  Лучано СПАЛЛЕТТИ
61-21  2011/12  Лучано СПАЛЛЕТТИ
85-40  2012/13  Лучано СПАЛЛЕТТИ
53-25  2013/14  Лучано СПАЛЛЕТТИ, Сергей СЕМАК, Андре ВИЛЛАШ-БОАШ
63-32  2014/15  Андре ВИЛЛАШ-БОАШ
58-17  2015/16  Андре ВИЛЛАШ-БОАШ
61-32  2016/17  Мирча ЛУЧЕСКУ
50-19  2017/18  Роберто МАНЧИНИ
4-е или 5-е​
Турнирная таблица и календарь чемпионата России
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