«Зенит» впервые за 10 лет остался без медалей 

Победа ЦСКА в матче 29-го тура премьер-лиги над «Арсеналом» сделала армейцев недосягаемыми для "Зенита".
Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга, за тур до финиша занимающий пятое место, впервые с сезона-2008 остался без медалей чемпионата России. В последних восьми розыгрышах премьер-лиги сине-бело-голубые завоевали три золота, два серебра и три бронзы. (Кирилл БУРДАКОВ)
10 последних сезонов «Зенита»
Сезон
Тренер
Место
Дик АДВОКАТ
59-37 Дик АДВОКАТ, Анатолий ДАВЫДОВ
48-27 Лучано СПАЛЛЕТТИ
61-21 2011/12 Лучано СПАЛЛЕТТИ
85-40 2012/13 Лучано СПАЛЛЕТТИ
53-25 2013/14 Лучано СПАЛЛЕТТИ, Сергей СЕМАК, Андре ВИЛЛАШ-БОАШ
63-32 2014/15 Андре ВИЛЛАШ-БОАШ
58-17 2015/16 Андре ВИЛЛАШ-БОАШ
61-32 2016/17 Мирча ЛУЧЕСКУ
50-19 2017/18 Роберто МАНЧИНИ
4-е или 5-е
Турнирная таблица и календарь чемпионата России