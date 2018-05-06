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Память о ЧМ на всю жизнь: фанат из Сочи сделал тату Забиваки
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Память о ЧМ на всю жизнь: фанат из Сочи сделал тату Забиваки 

Мир24 13 минут назад
Талисман предстоящего чемпионата мира по футболу волк Забивака становится частью массовой культуры. В преддверии мундиаля изображение маскота начали заказывать даже в тату-салонах, передает «МИР 24».
Одну из первых татуировок с Забивакой сделал болельщик из Сочи — города, в котором пройдут шесть матчей турнира. Говорит, чтобы память о чемпионате осталась с ним на всю жизнь. Футбольные татуировки всегда пользовались большим спросом, а теперь желающих стало еще больше.
«Сейчас тем более чемпионат мира, который будет проходить в России. И все-таки получить такую татуировку — это гордость за страну, наших ребят», — сказал тату-мастер Павел Курский.
Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Игры финальной части пройдут на 12 стадионах в 11 городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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