Память о ЧМ на всю жизнь: фанат из Сочи сделал тату Забиваки

Талисман предстоящего чемпионата мира по футболу волк Забивака становится частью массовой культуры. В преддверии мундиаля изображение маскота начали заказывать даже в тату-салонах, передает «МИР 24».

Одну из первых татуировок с Забивакой сделал болельщик из Сочи — города, в котором пройдут шесть матчей турнира. Говорит, чтобы память о чемпионате осталась с ним на всю жизнь. Футбольные татуировки всегда пользовались большим спросом, а теперь желающих стало еще больше.

«Сейчас тем более чемпионат мира, который будет проходить в России. И все-таки получить такую татуировку — это гордость за страну, наших ребят», — сказал тату-мастер Павел Курский.

Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Игры финальной части пройдут на 12 стадионах в 11 городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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