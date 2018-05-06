У ЦСКА — большие кадровые проблемы. Впрочем, ничего нового. Георгий Щенников в этом сезоне уже вряд ли сыграет. Только восстановившийся от травмы Алан Дзагоев остался в запасе, а Понтус Вернблум может быть готов только к последнему туру. Плюс дисквалификация Алексея Березуцкого. Главное, что нужно знать о старте «Арсенала» — Артем Дзюба на месте. Витиньо — лучший игрок первого тайма. Уже на 2-й минуте он вырезал голевую на Федора Чалова. На 11-й бразилец обыграл всех соперников справа и отдал Ахмеду Мусе на пустые ворота. 2:0. Для разгрома ЦСКА хватило 21 минуты. С углового дубль сделал Чалов, подставив ногу под мощный удар Василия Березуцкого головой. После 3:0 фанаты ЦСКА обратились к Дзюбе. Еще в первом тайме Константин Кучаев получил травму и сразу ушел в раздевалку. Трибуны ВЭБ-Арены поддержали его зарядом. Вместо полузащитника на поле вышел Кристиян Бистрович, и армейцы перешли на схему с четырьмя защитниками. Для полного счастья не хватало только гола Головина. Защитники и вратарь «Арсенала» ему помогли — расступились и дали забить. Это было очень легко и красиво. А через пару минут у Чалова оформился хет-трик. Похоже на избиение. Сразу после перерыва оно продолжилось. Дубль Мусы, шестой гол в ворота Игоря Обухова. Он, кстати, сегодня дебютировал в премьер-лиге. Во второй половине тайма на поле появились еще два молодых таланта — Тимур Жамалетдинов и Хетаг Хосонов. Но им забить уже не получилось, а счет остался прежним — 6:0. ЦСКА почти обеспечил себе бронзу. В последнем туре армейцам достаточно ничьи против «Анжи», чтобы гарантировать себе место в квалификации Лиги чемпионов. А для серебра — нужно выигрывать и болеть за «Динамо» в дерби. Тем временем, «Зенит» окончательно потерял шансы на медали в этом сезоне и Лигу чемпионов — следующем сезоне. Питер не попал в ЛЧ в третий раз подряд. А «Арсенал», который претендует на Лигу Европы в следующем сезоне (вдруг путевку в Европу все-таки отнимут у победителей Кубка), теперь остает от «Уфы» на три очка по потерянным.