«Сассуоло» на своём поле одолел «Сампдорию»

«Сассуоло» победил «Сампдорию» в матче 36-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Сассуоло на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 68-й минуте. Его автором стал нападающий Маттео Политано , отличившийся после передачи полузащитника Жозефа Альфреда Дункана.

«Сассуоло», набрав 40 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице итальянского первенства, «Сампдория» (54) — на 9-й строчке.

В следующем туре «Сассуоло» на выезде сыграет с миланским «Интером», «Сампдория» дома примет «Наполи».