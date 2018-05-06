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«Сассуоло» на своём поле одолел «Сампдорию»
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«Сассуоло» на своём поле одолел «Сампдорию» 

Чемпионат.com 9 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Сассуоло» победил «Сампдорию» в матче 36-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Сассуоло на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол был забит на 68-й минуте. Его автором стал нападающий Маттео Политано, отличившийся после передачи полузащитника Жозефа Альфреда Дункана.
«Сассуоло», набрав 40 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице итальянского первенства, «Сампдория» (54) — на 9-й строчке.
В следующем туре «Сассуоло» на выезде сыграет с миланским «Интером», «Сампдория» дома примет «Наполи».
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