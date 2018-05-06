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Божович: хочу извиниться перед болельщиками «Арсенала» за позорное поражение
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Божович: хочу извиниться перед болельщиками «Арсенала» за позорное поражение 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал крупное поражение от ЦСКА (0:6) в выездным матчем 29-го тура РФПЛ.
«Трудно объяснить произошедшее в первом тайме. Мы пропустили очень быстрый гол, после этого быстро пропустили второй и просто развалились. Посмотрим, сделаем выводы. Прежде всего хочу извиниться перед болельщиками, которые нас очень хорошо поддерживали. Можно сказать, позорное поражение.
Обухов не виноват, у него не было никаких возможностей что-то исправить. Он даже два-три раз нас выручал. Так что про него ничего не могу сказать.
Какие планы строили в перерыве? Не опозориться. Поэтому замены не делали. Я сказал: «Ребята, мы вместе попали в эту ситуацию и вместе нужно выйти». Только из-за травмы Кангва отправил на поле Хагуша. А вообще трудно найти какие-то слова. 0:5 в первом тайме — это очень редко бывает.
Мотивация в последнем матче с «Локомотивом» — это наши болельщики. После такого поражения мотивация должна быть очень большая», — сказал Божович в эфире телеканала «Наш футбол».
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