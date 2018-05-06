«Сампдория» уступила «Сассуоло»

В матче 36-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» одержал домашнюю победу над «Сампдорией» — 1:0.

Единственный мяч на 68-й минуте забил нападающий хозяев Маттео Политано

«Сампдория» на 9-м месте — 54 очка, а «Сассуоло» на 12-м месте — 40 очков.