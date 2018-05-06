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«Сампдория» уступила «Сассуоло»
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«Сампдория» уступила «Сассуоло»
LiveSport.Ru
1 час назад
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LiveSport.Ru
В матче 36-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» одержал домашнюю победу над «Сампдорией» — 1:0.
Единственный мяч на 68-й минуте забил нападающий хозяев
Маттео Политано
.
«Сампдория» на 9-м месте — 54 очка, а «Сассуоло» на 12-м месте — 40 очков.
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