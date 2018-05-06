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Юрген Клопп: Я недоволен результатом матча с «Челси»
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Юрген Клопп: Я недоволен результатом матча с «Челси» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Sports.ru
— Я недоволен результатом встречи. Наша игра была достаточно хороша для того, чтобы достигнуть положительного итога. Понятно, что в играх с «Челси» вам нужно избегать подач с фланга. Но мы пропустили навес, а опередить Жиру всегда очень сложно.
«Челси» очень силен. Но мы сыграли достойно и имели при этом несколько хороших возможностей для взятия ворот. К сожалению, мы действовали недостаточно эффективно. В итоге мы получили совершенно не тот результат, который бы нам хотелось видеть, — приводит слова Клоппа ВВС.
Добавим, что после этой игры «Ливерпуль» с 72 очками занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ. В заключительном туре «Ливерпуль» на своем поле примет «Брайтон».
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