Юрген Клопп: Я недоволен результатом матча с «Челси»

— Я недоволен результатом встречи. Наша игра была достаточно хороша для того, чтобы достигнуть положительного итога. Понятно, что в играх с «Челси» вам нужно избегать подач с фланга. Но мы пропустили навес, а опередить Жиру всегда очень сложно.

«Челси» очень силен. Но мы сыграли достойно и имели при этом несколько хороших возможностей для взятия ворот. К сожалению, мы действовали недостаточно эффективно. В итоге мы получили совершенно не тот результат, который бы нам хотелось видеть, — приводит слова Клоппа ВВС.

Добавим, что после этой игры «Ливерпуль» с 72 очками занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ. В заключительном туре «Ливерпуль» на своем поле примет «Брайтон».