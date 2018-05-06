Ещё
«Сассуоло» обыграл «Сампдорию» и остался в серии А
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Сассуоло» обыграл «Сампдорию» и остался в серии А 

Спорт-Экспресс 43 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 36-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» обыграл «Сампдорию» — 1:0. Черно-зеленые гарантировали себе участие в следующем сезоне серии А.
Чемпионат Италии
Серия А  36-й тур  "Сассуоло" — «Сампдория» — 1:0 (0:0)
Гол: Политано, 68.
"Сассуоло": Консильи, Ачерби, Лемос, Делль`Орко (Пелузо, 20), Рожериу, Аджапонг, Миссироли, Данкан, Сенси, Берарди (Рагуза, 88), Политано (Бабакар, 74).
"Сампдория": Вивиано, Сильвестре, Берешински, Сала, Андерсен, Баррето (Рамирес, 46), Прат (Стиепович, 85), Линетти, Торрейра, Квальярелла (Капрари, 66), Ковнацки.
Предупреждения: Пелузо, 54. Рамирес, 90.
Судья: Ла Пенна.
6 мая. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи».
Спорт-Экспресс: последние новости
"Барселона" — "Реал": стартовые составы Найфонов стал чемпионом Европы в весе до 86 кг Миодраг Божович: "Позорное поражение"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера16
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой29
Шарапова одержала долгожданную победу13
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой154
Спортсмен погиб при попытке установить рекорд48
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение