«Сассуоло» обыграл «Сампдорию» и остался в серии А

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» обыграл «Сампдорию» — 1:0. Черно-зеленые гарантировали себе участие в следующем сезоне серии А. Чемпионат Италии Серия А 36-й тур "Сассуоло" — «Сампдория» — 1:0 (0:0) Гол: Политано, 68. "Сассуоло": Консильи, Ачерби, Лемос, Делль`Орко (Пелузо, 20), Рожериу, Аджапонг, Миссироли, Данкан, Сенси, Берарди (Рагуза, 88), Политано (Бабакар, 74). "Сампдория": Вивиано, Сильвестре, Берешински, Сала, Андерсен, Баррето (Рамирес, 46), Прат (Стиепович, 85), Линетти, Торрейра, Квальярелла (Капрари, 66), Ковнацки. Предупреждения: Пелузо, 54. Рамирес, 90. Судья: Ла Пенна. 6 мая. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи».