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Заслуженный мастер спорта СССР объяснил разгромное поражение «Арсенала» от ЦСКА
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Заслуженный мастер спорта СССР объяснил разгромное поражение «Арсенала» от ЦСКА 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев оценил игру столичного клуба против тульского «Арсенала» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу. Слова эксперта приводит Rusfootball.info.
"Меня сильно удивил «Арсенал». Команда занимает приличное место в турнирной таблице, показывала стабильную игру, но в матче с ЦСКА случился провал. На что они надеялись, никак не пойму.
Возможно, они хотели дать бой ЦСКА, но не получилось, так как армейцы с первых минут вязли инициативу в свои руки. Наверное, это расстроило туляков в какой-то степени, а потом залетел второй, третий и так далее.
Я думаю, что это хороший урок для «Арсенала», потому что надо настраиваться на каждую игру и не терять головы в таких ситуациях, когда пропускаешь не совсем логичный гол. Все идет на пользу, если только правильно мыслить в этом направлении.
А так, армейцы молодцы, конечно. Хорошо взаимодействовали друг с другом, хорошая игра у них получилась. Могу отметить Александра Головина с положительной стороны, парень матереет. Раньше он играл по-мальчишески, но сейчас хавбек играет на команду.
Хорошо Федор Чалов отыграл, так как он правильно действует на футбольном поле, хорошо двигается, хорошо понимает игру и находится в нужное время в нужном месте", — сказал Пономарев.
Матч ЦСКА — «Арсенал» завершился со счетом 6:0.
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