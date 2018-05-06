Клопп: «Я ненавижу итоговый результат»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после поражения от «Челси» (0:1).

"Я ненавижу этот результат, но наше выступление было достаточно хорошим для того, чтобы заработать очки. Понятно, что в матче против «Челси» нельзя допускать навесов. Последовал навес и гол, ведь против Жиру сложно бороться в воздухе.

"Челси" был силён, но мы справлялись и имели моменты. Не хватило реализации. «Ливерпуль» сыграл хорошо, но добился не того результата, которого хотел.

У «Челси» был хороший оборонительный план. Они использовали восемь игроков за линией мяча и двух хороших игроков атаки. С течением времени нам становилось всё сложнее, ведь становилось меньше пространства для того, чтобы подать мяч. В концовке мы несколько раз доставляли мяч в штрафную, но немного не повезло. Нельзя быть шокированным поражением в гостях у «Челси».

Усталость? У нас нет широкой скамейки, плюс были кадровые проблемы. 11-12 футболистов играют постоянно. Хорошо, что перед игрой с «Брайтоном» у нас будет полноценная неделя", — цитирует Клоппа Sky Sports.