Ещё
Клопп: «Я ненавижу итоговый результат»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Клопп: «Я ненавижу итоговый результат» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после поражения от «Челси» (0:1).
"Я ненавижу этот результат, но наше выступление было достаточно хорошим для того, чтобы заработать очки. Понятно, что в матче против «Челси» нельзя допускать навесов. Последовал навес и гол, ведь против Жиру сложно бороться в воздухе.
"Челси" был силён, но мы справлялись и имели моменты. Не хватило реализации. «Ливерпуль» сыграл хорошо, но добился не того результата, которого хотел.
У «Челси» был хороший оборонительный план. Они использовали восемь игроков за линией мяча и двух хороших игроков атаки. С течением времени нам становилось всё сложнее, ведь становилось меньше пространства для того, чтобы подать мяч. В концовке мы несколько раз доставляли мяч в штрафную, но немного не повезло. Нельзя быть шокированным поражением в гостях у «Челси».
Усталость? У нас нет широкой скамейки, плюс были кадровые проблемы. 11-12 футболистов играют постоянно. Хорошо, что перед игрой с «Брайтоном» у нас будет полноценная неделя", — цитирует Клоппа Sky Sports.
Евро-футбол.Ру: последние новости
ЦСКА уничтожил "Арсенал" и вернул себе третью строчку РФПЛ Конте: "Это большая победа" Ганчаренко: "У Кучаева — разрыв крестов, предположительно"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера18
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой32
Шарапова одержала долгожданную победу14
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой154
Спортсмен погиб при попытке установить рекорд48
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение