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Акгюль выиграл золото ЧЕ по вольной борьбе в весе до 125 кг, Кушхов — без медали
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Акгюль выиграл золото ЧЕ по вольной борьбе в весе до 125 кг, Кушхов — без медали 

Чемпионат.com 1 час назад
Последнюю золотую медаль чемпионата Европы по спортивной борьбе в Каспийске завоевал Таха Акгюль из Турции. В финальной схватке весовой категории до 125 кг соревнований по вольной борьбе Акгуль не без труда одолел грузина Гено Петриашвили со счётом 2:1.
Россиянин Мурадин Кушхов, накануне уступивший Акгюлю в полуфинале, не сумел выиграть бронзовую медаль. В поединке за третье место Кушхов проиграл Джамаладдину Магомедову из Азербайджана со счётом 0:3. Ещё одна бронза досталась Роберту Барану из Польши.
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