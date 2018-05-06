Последнюю золотую медаль чемпионата Европы по спортивной борьбе в Каспийске завоевал Таха Акгюль из Турции. В финальной схватке весовой категории до 125 кг соревнований по вольной борьбе Акгуль не без труда одолел грузина Гено Петриашвили со счётом 2:1.
Россиянин Мурадин Кушхов, накануне уступивший Акгюлю в полуфинале, не сумел выиграть бронзовую медаль. В поединке за третье место Кушхов проиграл Джамаладдину Магомедову из Азербайджана со счётом 0:3. Ещё одна бронза досталась Роберту Барану из Польши.