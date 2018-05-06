В ЦСКА не исключают вызова Чалова в сборную России

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу «армейцев» над тульским «Арсеналом» (6:0) в чемпионате России.

"Ребята — молодцы! Устроили феерию перед последним туром — тоже будет очень важная для нас игра. Устроили праздник для болельщиков — это то, ради чего стоит приходить на футбол.

Решать тренерскому штабу сборной России, но Федя Чалов действительно прибавляет от матча к матчу, молодец. Поймал игровой ритм, набрал отличную форму, так что, может и действительно получит вызов. Но, повторюсь, это прерогатива Станислава Саламовича