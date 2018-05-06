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В ЦСКА не исключают вызова Чалова в сборную России
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В ЦСКА не исключают вызова Чалова в сборную России 

SPORT24.ru 1 час назад
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу «армейцев» над тульским «Арсеналом» (6:0) в чемпионате России.
"Ребята — молодцы! Устроили феерию перед последним туром — тоже будет очень важная для нас игра. Устроили праздник для болельщиков — это то, ради чего стоит приходить на футбол.
Решать тренерскому штабу сборной России, но Федя Чалов действительно прибавляет от матча к матчу, молодец. Поймал игровой ритм, набрал отличную форму, так что, может и действительно получит вызов. Но, повторюсь, это прерогатива Станислава Саламовича.
У Кучаева повреждение колена, пока не знаем, насколько серьезное", — передает слова Бабаева корреспондент Sport24 Данила Игнатов.
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