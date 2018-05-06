Ещё
ArtStyle: «Techies — совсем неиграбельный герой, а EPICENTER это доказал»
Далее:
Читайте также:
Ещё

ArtStyle: «Techies — совсем неиграбельный герой, а EPICENTER это доказал» 

CyberSport.ru 1 час назад
Фото: CyberSport.ru
Тренер Virtus.pro Иван ArtStyle Антонов рассказал, чем плох Techies, в интервью командному паблику. Он также объяснил, почему в текущей мете саппортам стало сложнее играть, а лесники появляются все реже.
Media.epicenter.gg  Публикуется с сохранением орфографии и пунктуации источника
О Techies
«Как по мне, течис — совсем не играбельный герой, а EPICENTER это доказал. Потому что герой в один момент очень сильно стопорит игру своей команды и перестает вносить импакт после линии. Есть явные контр-пики течиса, которые сделают из него бесполезного героя».
О саппортах в текущей мете
«Сейчас дота для саппортов стала намного сложней. Ввиду того, что ганги на ранней стадии вообще ничего не дают. Но если вовремя перестроиться, то кил какого-то кора даже на 8 минуте может вернуть вам 5 смертей, которые у вас были до».
О лесниках
«Для лесников в про доте места сейчас очень мало. Потому что очень важно выиграть линии. И когда ты их выиграл, скорее тебе как сапу твой кор уступит место на линии. А сам пойдет бить лес. Но ни в коем случае не со старта».
Обновление 7.14 выпустили 26 апреля — за день до старта мейджора EPICENTER XL. Полный список изменений можно найти по ссылке, а узнать реакцию игроков и комментаторов на патч — здесь.
CyberSport.ru: последние новости
Clutch Gamers подписали двух экс-игроков Team Admiral FNS о Cloud9: «Мы часто совершаем ошибки, которых могли бы избежать» В PUBG добавят временный режим с командами из пяти игроков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой33
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера18
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой154
Шарапова одержала долгожданную победу14
Медведеву обвинили в предательстве99
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение