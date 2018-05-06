Тренер Virtus.pro Иван ArtStyle Антонов рассказал, чем плох Techies, в интервью командному паблику. Он также объяснил, почему в текущей мете саппортам стало сложнее играть, а лесники появляются все реже.
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О Techies
«Как по мне, течис — совсем не играбельный герой, а EPICENTER это доказал. Потому что герой в один момент очень сильно стопорит игру своей команды и перестает вносить импакт после линии. Есть явные контр-пики течиса, которые сделают из него бесполезного героя».
О саппортах в текущей мете
«Сейчас дота для саппортов стала намного сложней. Ввиду того, что ганги на ранней стадии вообще ничего не дают. Но если вовремя перестроиться, то кил какого-то кора даже на 8 минуте может вернуть вам 5 смертей, которые у вас были до».
О лесниках
«Для лесников в про доте места сейчас очень мало. Потому что очень важно выиграть линии. И когда ты их выиграл, скорее тебе как сапу твой кор уступит место на линии. А сам пойдет бить лес. Но ни в коем случае не со старта».
Обновление 7.14 выпустили 26 апреля — за день до старта мейджора EPICENTER XL. Полный список изменений можно найти по ссылке, а узнать реакцию игроков и комментаторов на патч — здесь.