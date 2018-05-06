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Бабаев: может, у Чалова и есть шансы поехать на ЧМ-2018 со сборной России
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Бабаев: может, у Чалова и есть шансы поехать на ЧМ-2018 со сборной России 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Роман Бабаев после победы над тульским «Арсеналом» (6:0) в матче 29-го тура РФПЛ поделился мнением о шансах нападающего команды Фёдора Чалова, который сегодня оформил хет-трик, поехать на ЧМ-2018 в составе сборной России, а также рассказала о мотивации «армейцев».
«Чалов в сборной? Он набрал хорошую форму. Так что, может, шансы и есть. Но это прерогатива Станислава Саламовича Черчесова.
Характер травмы Кучаева пока неясен. Повреждение колена, но хочется верить, что ничего серьёзного.
Мы продолжаем бороться за серебряные, бронзовые медали. Мотивация не потеряна. Мы думаем о матче с «Анжи». Уверен, все команды будут биться до последнего. Сыграем свой матч, а там видно будет. С контрактами пока ясности нет. «Локомотив» здорово оторвался в этом сезоне, создал задел. Даже осечки в последних турах не позволили к нему приблизиться. Поэтому чемпионство их объективно», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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