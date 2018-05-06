Семин сказал, когда завершит тренерскую карьеру

Наставник московского «Локомотива» Юрий Семин , приведший столичный клуб к чемпионству в РФПЛ-2017/18, рассказал о том, когда планирует закончить тренерскую деятельность.

«Я наслаждаюсь жизнью каждый день. Если получаешь условие от работы, то надо работать. Я получаю удовольствие. Если мне не будет хотеть идти на тренировку, тогда и закончу. Благодарен руководству РЖД за то, что продлили со мной контракт и дали мне возможность работать в любимом клубе и заниматься любимой профессией. Я благодарен за каждый день работы. Мне нравится работать с молодыми ребятами. Чему-то их учить, чему-то учиться у них. Все просто, хотя путь тяжелый.

Я с удовольствием смотрю за тренером «Баварии» Хайнкесом. Он чуть постарше меня, а энергичен. Все новое, что есть, это в «Баварии». У Хайнкеса можно многому поучиться, особенно молодым тренерам. Опыт важен, но надо продолжать смотреть много футбола и следить за многими игроками. Это помогает двигаться вперед», — сказал Семин в программе «После футбола» на телеканале «Матч ТВ».