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Семин сказал, когда завершит тренерскую карьеру
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Семин сказал, когда завершит тренерскую карьеру 

SPORT24.ru 1 час назад
Наставник московского «Локомотива» Юрий Семин, приведший столичный клуб к чемпионству в РФПЛ-2017/18, рассказал о том, когда планирует закончить тренерскую деятельность.
«Я наслаждаюсь жизнью каждый день. Если получаешь условие от работы, то надо работать. Я получаю удовольствие. Если мне не будет хотеть идти на тренировку, тогда и закончу. Благодарен руководству РЖД за то, что продлили со мной контракт и дали мне возможность работать в любимом клубе и заниматься любимой профессией. Я благодарен за каждый день работы. Мне нравится работать с молодыми ребятами. Чему-то их учить, чему-то учиться у них. Все просто, хотя путь тяжелый.
Я с удовольствием смотрю за тренером «Баварии» Хайнкесом. Он чуть постарше меня, а энергичен. Все новое, что есть, это в «Баварии». У Хайнкеса можно многому поучиться, особенно молодым тренерам. Опыт важен, но надо продолжать смотреть много футбола и следить за многими игроками. Это помогает двигаться вперед», — сказал Семин в программе «После футбола» на телеканале «Матч ТВ».
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