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Конте: «Это большая победа»
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Конте: «Это большая победа» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Челси» Антонио Конте дал комментарий после победы над «Ливерпулем» (1:0).
"Конечно, это большая победа, ведь только три очка оставляли нам шансы побороться за четвёрку. Мы добились нужного результата за счёт надёжной игры в обороне, самоотверженности игроков и чёткому выполнению инструкций. Теперь нужно восстановиться к важному матчу против «Хаддерсфилда».
На протяжении недели мы были сосредоточены на подготовке к «Ливерпулю». К каждой игре мы тщательно готовимся в плане тактических моментов. Мы сыграли хорошо, и я рад за наших фанатов.
Жиру? Это большая личность, игрок с огромным опытом. Для нас важно иметь такого футболиста, ведь мы — молодая команда", — цитирует Конте BBC.
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