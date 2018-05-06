Конте: «Это большая победа»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте дал комментарий после победы над «Ливерпулем» (1:0).

"Конечно, это большая победа, ведь только три очка оставляли нам шансы побороться за четвёрку. Мы добились нужного результата за счёт надёжной игры в обороне, самоотверженности игроков и чёткому выполнению инструкций. Теперь нужно восстановиться к важному матчу против «Хаддерсфилда».

На протяжении недели мы были сосредоточены на подготовке к «Ливерпулю». К каждой игре мы тщательно готовимся в плане тактических моментов. Мы сыграли хорошо, и я рад за наших фанатов.

Жиру? Это большая личность, игрок с огромным опытом. Для нас важно иметь такого футболиста, ведь мы — молодая команда", — цитирует Конте BBC.