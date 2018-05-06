Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился впечатлениями от матча с «Арсеналом» (6:0). Его слова приводит корреспондент портала "Евро-Футбол.Ру" Максим Фридман.
— Быстрый первый гол заставил сильно раскрыться «Арсенал». Не могу сказать, что контролировали игру в первой тайме. У гостей было преимущество в центре. Ярко сыграли наши нападающие. Играли для болельщиков сегодня: отличное поле, выходной, атмосфера. У Кучаева — разрыв крестов, предположительно.
— Почему Фёдор Чалов не играл так весь год? И заслуживает ли он вызов в сборную?
— Молодым свойственна нестабильность. Второй вопрос — не по адресу.