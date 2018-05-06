Ганчаренко: «Травма Кучаева — ложка дёгтя в сегодняшней победе»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился впечатлениями от матча с «Арсеналом» (6:0) в эфире канала «Наш Футбол».

— Как так легко сложился первый тайм, почему? Есть объяснения?

— Думаю, первый быстро забитый мяч, потом второй. Мы очень сильно заставили «Арсенал» раскрыться. Тем не менее, не могу сказать, что мы игру держали под контролем, потому что в первом тайме мы не так, как хотелось, располагались, и не могли мяч держать, во втором тайме это стало лучше. В то же время острота в атаке пропала, а так большая злость и разочарование от травмы Кучаева, наверняка она серьезная. Это ложка дегтя в сегодняшней победе.

— На данный момент какая информация по нему подробная есть?

— Подробная будет только после того, как мы проведем обследование, но по крайне мере, сейчас ситуация не самая радужная.

Фёдор Чалов и его хет-трик, насколько для него это важный и большой импульс? Станет ли он теперь регулярно забивать?

— Считаю, что в этой весенней части он очень продуктивно играет, начиная с выхода на замену в матче с «Динамо». Это важно для нападающего забивать голы и приносить пользу команде. Конечно, его игра сейчас достаточно легкая, он хорошо открывается, хорошо завершает, чувствует поддержку партнеров, он сейчас много для нас полезного делает.

— Тем не менее, вы по ходу такого хорошего для вас матча вы часто были недовольны, подсказки какие-то делали. Что вы говорили?

— Тут два момента, травма Кучаева, большое разочарование. У нас большие кадровые проблемы. И действия Витиньо, от него хотелось больше получить, он достаточно медленно принимал решения и много мячей терял.

— Последний тур впереди и перспектива Лиги чемпионов. Как вы оцените, победите и все будет хорошо?

— Мы должны играть на победу и все. -