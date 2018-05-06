Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев подвел итоги матча 29-го тура РФПЛ ЦСКА — «Арсенал» (6:0). Он считает, что у армейцев больше шансов на второе место.
— Если бы за одну игру давали медали и расставляли по местам, то ЦСКА сегодня заслужил второе место, — отметил Игнатьев. — Но, к сожалению или к счастью, турнир не такой скоротечный. Судьба серебра решится в последнем туре. У армейцев побольше шансов — думаю, они добьются своего. Во встрече с «Арсеналом» многое получалось, шлейф от этого останется — армейцы сохранят эмоциональный подъем и на «Анжи». Пусть "Спартака" опережает красно-синих на одно очко, но впереди ждет «Динамо». Бело-голубые показывают очень интересный футбол, они умеют действовать на результат — Хохлов укрепил игровую дисциплину и вдохнул в футболистов веру в себя. (Игорь НОВИКОВ)