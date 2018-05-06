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Тедеев: не сравнивать наши результаты с женскими? А в чём разница?
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Тедеев: не сравнивать наши результаты с женскими? А в чём разница? 

Чемпионат.com 1 час назад
Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев прокомментировал первое место своей команды на завершившемся в Каспийске чемпионате Европы, завоевавшей шесть золотых и две бронзовых медали в десяти весовых категориях. «Мы привыкли к хорошему — привыкли к тому, что наши борцы-вольники выигрывают много золотых медалей. В этот раз их было шесть, и это, конечно, отличный результат. Дело в том, что к нам подходят другими мерками. Когда бывает меньше, скажем две — мы почему-то внушили себе, что это поражение. Но это же не так! Другие тоже готовятся, у других тоже есть серьёзные спортсмены.
Вот взять женскую борьбу — у них две золотые медали считаются прекрасным показателем, а как только медалей нет, то начинаются оправдания: это женская борьба, она делает у нас первые шаги… Говорите, не подходить к нам мерками женской борьбы? Слушайте, если по большому счету взять, а в чём разница? Условия у них одинаковые по сравнению с нами. Готовятся они тоже не в космосе, а в России — на таких же коврах», — цитирует Тедеева корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.
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