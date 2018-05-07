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Мистический знак увидели приморцы в глубокой воронке на дороге в Уссурийске
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Мистический знак увидели приморцы в глубокой воронке на дороге в Уссурийске 

360tv.ru 34 минуты назад
Фото: Главный региональный
Яма глубиной около пяти метров появилась на 666 километре Владивостокского шоссе в Уссурийске. Предварительно, грунт размыло канализационной водой. Об этом сообщило ИА UssurMedia.
Диаметр ямы составляет несколько метров и проезжающим автомобилистам повезло, что никто не «ушел» под землю.
В настоящее время дорожные службы огородили образовавшийся на дороге провал. Когда специалисты отремонтируют этот участок федеральной трассы пока неизвестно.
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Во Владивостоке проходят аварийно‐восстановительные ремонтные работы дорог улиц города. Власти столицы Приморья намерены отремонтировать более 50 тысяч квадратных метров дорог в 2018 году.
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