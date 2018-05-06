Огромная яма образовалась на оживлённой дороге в Приморье

Её заметили вовремя.

Инстаграм-паблик mark2_che опубликовал видео, которое было записано в Уссурийске.

В частности, на Владивостокском шоссе рядом с магазином «Ветеран» провалился асфальт. Яма оказалась очень больших размеров и представляла серьезную опасность для участников дорожного движения.

По словам обеспокоенных жителей Уссурийска — подписчиков инстаграм-паблика, подобные ямы в городе стали появляться довольно регулярно. Они призвали ответственных лиц обратить на это внимание.

Публикация от МаркЧернослив (Уссурийск) 18+ (@mark2_che)

5 Май 2018 в 9:44 PDT