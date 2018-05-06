Сёмин: с большим уважением отношусь к Каррере, Манчини и Луческу

«Наверное, должно быть такое джентльменское отношение в нашей профессии. Я с большим уважением отношусь к Луческу, с которым мы много воевали в чемпионате Украины с «Шахтёром», но по-прежнему дружим. С большим уважением отношусь к Манчини — мы играли против его «Манчестер Сити». С большим уважением отношусь к Каррере. У таких топ-тренеров выиграть не так просто. Но у нас всегда уровень корректности сохраняется, несмотря ни на что», — сказал Сёмин в передаче «После футбола».