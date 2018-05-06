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Сёмин: с большим уважением отношусь к Каррере, Манчини и Луческу
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Сёмин: с большим уважением отношусь к Каррере, Манчини и Луческу 

Чемпионат.com 1 час назад
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слова наставника «Спартака» Массимо Карреры, который поздравил его с победой в нынешнем сезоне РФПЛ.
«Наверное, должно быть такое джентльменское отношение в нашей профессии. Я с большим уважением отношусь к Луческу, с которым мы много воевали в чемпионате Украины с «Шахтёром», но по-прежнему дружим. С большим уважением отношусь к Манчини — мы играли против его «Манчестер Сити». С большим уважением отношусь к Каррере. У таких топ-тренеров выиграть не так просто. Но у нас всегда уровень корректности сохраняется, несмотря ни на что», — сказал Сёмин в передаче «После футбола».
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