Последнее и бесславное «класико» для Иньесты, и 26-й гол Месси в ворота «Реала»

ПРЕДСКАЗАНИЕ НЕ ОПРАВДАЛОСЬ — «РЕАЛ» НЕ ПОВЁЗ ВТОРОЙ СОСТАВ В КАТАЛОНИЮ

С точки зрения положения в турнирной таблице, этот матч для «Барселоны» был совершенно не важен. И если бы вместо «Реала» был, например, «Бетис», то вполне вероятно Эрнесто Вельверде выставил бы второй состав. Но когда речь идет об «Эль-Классико», то любое количество очков, равно как и досрочное чемпионство, меркнет перед этой вывеской. Многие любители футбола вообще смотрят всего лишь два матча в году. И это именно противостояние «Барселоны» и «Реала». В свое время Франко Барези, говоря о знаменитом «миланском дерби», отмечал важный фактор: «Мы могли выиграть Чемпионат Италии, но при этом проиграть дерби „Интеру“, и это было ужасно…». Так что, как мне кажется, футболисты «Барсы» и «Реала» прекрасно знают, что такое «Эль-Классико», и в дополнительных мотивациях не нуждаются.

«Реал» хоть и не хватал звезд с неба в этом сезоне Ла лиги, однако команда уже в третий раз подряд играет в финале Лиги чемпионов и претендует на то, чтобы взять «ушастый кубок» третий раз подряд.

В испанской прессе, до матча, были предположения, что Зидан выставит чуть ли не второй состав против «Барсы». Но все это оказалось неправдой. Состав был боевой. Отсутствовали только Иско и Карвахаль, у которых есть небольшие проблемы со здоровьем. «Барса» также не имела права ставить второй состав. Во-первых, болельщики. Во-вторых, это был последнее «Эль— Классико» для Андреаса Иньесты.

СУДЕЙСКИЙ СКАНДАЛ В ПЕРВОМ ТАЙМЕ

Если говорить о действительно зрелищном футболе, то первый тайм начался с 10-й, а не с первой минуты, поскольку на начальном этапе команды разминались. А вот потом уже «Барса» показала свой характер. После передачи Серхи Роберто с правого фланга Луис Суарез слету пробил по воротам Кейлора Наваса . 1:0 «Барса» повела.

Ответ «Реала» не заставил себя долго ждать. Буквально через четыре минуты после забитого мяча Суаресом отличную комбинацию разыграли «сливочные»: сработало трио Кроос-Роналду-Бензема. Криштиану ворвался в штрафную, отдал пас пяткой Кроосу, тот навесил в штрафную, а там Бензема сбросил мяч в центр штрафной, и Роналду с трудом, но замкнул эту передачу. Подкат Пике никак не смог помочь «Барсе».

На 27-й минуте «Реал» мог выйти вперед, если бы Роналду пробил не в Тер Штегена, а в угол ворот. Вообще за 15 минут до конца тайма у «Реала» было

ощутимое территориальное преимущество. Вплоть до перерыва выявлялась

одна тенденция — у «Барса» совершенно не работал правый фланг, Коутиньо

и Роберто не могли сдерживать натиск Крооса и Роналду. В концовке тайма

запомнилась стычка между Суаресом и Рамосом, повлекшая за собой

агрессию Месси, который отомстил за товарища и въехал по ногам Рамосу.

Вообще концовка отметилась грязной игрой со стороны футболистов.

Отличился Гарет Бейл , грубо врезавший Умтити по икроножной мышце и непонятно почему не получивший красную карточку. Несколькими

секундами позже развернулся целый спектакль: за грубость был удален

Серхио Роберто. Марсело изображал на публике, что Роберто ударил его в лицо. Но на самом деле был толчок в плечо. И все же арбитр повелся на эту провокацию, и «Барселона» осталась в меньшинстве.

УХОД ИНЬЕСТЫ И БЛЕСТЯЩИЙ ГОЛ БЕЙЛА

В начале второго тайма оба тренера провели по замену: Вальверде выпустил

Нелсона Семеду вместо Коутиньо, а Зидан заменил Криштиану Роналду

который почувствовал себя не очень хорошо, после стычки с Пике, когда он забивал ответный мяч. Вместо Криштиану вышел Марко Асенсио , который,

при всем к нему уважении, до уровня Роналду не дотягивает. Ему не удалось

использовать свой момент в атаке и пробить в дальний угол от Тер Штегена.

А вот великий Месси в окружении двух защитников после передачи Суареса

сумел точно пробить в ближний угол, 2:1 «Барса» вышла вперед, а Лео забил

свой 26-мяч в «Эль-Классико».

Гол Месси способствовал тому, что «Барселона» фактически сорвалась с цепи на какое-то время, и многие даже забыли, что хозяева вообще-то играют в меньшинстве. На 58— минуте произошло событие не менее важное,

чем забитый мяч. Заменили Андреса Иньесту , который показал откровенно

слабую игру. Последнее «Эль-Классико» для каталонца закончилось

бесславно.

На 70-й минуте Месси имел возможность забить еще, но на этот раз переиграть Наваса не удалось. А вот через две минуты «Реал» забил:

Ассенсио отдал передачу под левую ногу Гарету Бейлу на границе штрафной

«Барселоны», и валиец четко и на исполнение пробил по воротам

соперника, без шансов для Тер Штегена, 2:2.

Чуть позже Жорди Альба сбил Марсело. Однако для судьи падение

бразильца показалось неубедительным. Видимо, репутация «актера на поле» сыграла с Марсело злую шутку, и судья с двойной фамилией Эрнадес—

Эрнадес, как великий режиссер Станиславский, не поверил.

В итоге матч так и закончился ничьей. «Барселону» не проигрывает в чемпионате Испании вот уже 41 матч, отсчет идет аж с прошлого сезона. В следующем туре «Барселона» едет в гости к «Вильярреалу», а мадридский

«Реал» встретится с «Севильей».