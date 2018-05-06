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«Несколько самолётов разбились»: в воздух над Екатеринбургом поднялись авиамодели
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«Несколько самолётов разбились»: в воздух над Екатеринбургом поднялись авиамодели 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня в ЦПКиО завершился открытый чемпионат и первенство Свердловской по авиамодельному спорту. В субботу участники соревновались за право выступить на чемпионате России в классе гоночных и скоростных моделей. А сегодня — в пилотажных и моделей-копий.
Мы поговорили с победителем соревнований в классе пилотажных моделей, Евгением:
— Авиамодельный спорт — это технический вид спорта. С утра сегодня все собрались на площадке, — рассказал Евгений. — Прошла жеребьевка. Судьи начали по очереди вызывать заранее зарегистрировавшихся участников на старт. Все модели являются кордовыми, то есть управляемыми через корды, тросики.
Евгению сейчас 38 лет, и в авиамоделировании он уже 33 года.
— Отвел меня в авиамодельный кружок мой папа. Мне было 5 лет. Проходя все этапы строительства от простых моделей до более сложных, участвуя в соревнованиях, повышая свой результат, мастерство — через всю жизнь это прошло.
Сегодня не обошлось без авиакатастроф:
— Бывает, что пилот не справляется с управлением, самолет врезается в землю. Сегодня были пилоты, которые так разбили свои самолеты. Но у нас как-то не принято их фотографировать.
Евгений — мастер спорта по авиамоделированию. Да, это — настоящий спорт. И в августе этого года Евгений представит Свердловскую область на чемпионате России, который пройдет под Пензой.
Благодаря вице-президенту Федерации авиамодельного спорта по УрФО Владимиру Коровину был построен новый кордодром (площадка для полетов авиамоделей. — Прим. ред.) в ЦПКиО, вместо старого, который существовал с 1985 года до начала 2000-х и был принесли в жертву фан-зоне ЧМ-2018 (как она будет выглядеть, смотрите тут).
В 2016 году мы показывали репортаж с фестиваля авиамоделистов, который прошел в Сысерти. А в 2014 — уральские школьники сделали авиамодель, которая развивает скорость до 200 км/ч.
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