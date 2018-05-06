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Моисеева: довольна результатами прыгунов в воду в Казани, но впереди много работы
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Моисеева: довольна результатами прыгунов в воду в Казани, но впереди много работы 

Р-Спорт 55 минут назад
Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева заявила, что у нее есть удовлетворенность от результатов команды на этапе Мировой серии в Казани, но спортсменам есть в чем прибавлять.
Российские прыгуны завоевали два золота на этапе в Казани, победив в прыжках с вышки у мужчин и в миксте.
"В целом, мы довольны результатами ребят, но чтобы идти дальше, нужно разбирать свои ошибки. Впереди еще много работы. Да, многие китайские спортсмены не приехали в Казань, и, возможно, это нам помогло, но радоваться нужно показанному результату. Мы смотрим на прыжки. Нам сложно бороться с китайцами на вышке, но Юлия Тимошинина обыграла сильную китаянку. Это все равно хороший результат", — сказала Моисеева журналистам.
"Хотелось получше результат на трехметровом трамплине как у мужчин, так и у девушек. У Никиты Шлейхера не все получилось, немного этим расстроены. Он может прыгать лучше, но, наверное, устал. Четыре Мировые серии и сложные перелеты сказались. Тем более, он прыгал в трех дисциплинах. Тяжело было справиться", — отметила она.
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