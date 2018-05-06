Роман Костомаров: В спортивном плане смена гражданства Медведевой не поможет 

— Медведева — полноценно раскрывшаяся спортсменка. Она и в технике, и в артистичности была супер. Не думаю, что Орсер сможет сделать что-то сверхъестественное и превратить Женю в человека, который завтра будет способен бороться с девчонками Тутберидзе.
Думаю, сейчас очень много прессы вокруг Медведевой, вот и все. Захочет сменить гражданство, сменит. Но в спортивном смысле это никак не поможет и не повлияет на результат, — цитирует Костомарова "Газета.ру".
Ранее сообщалось, что Евгения Медведева может продолжить карьеру под флагом Армении.