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Роман Костомаров: В спортивном плане смена гражданства Медведевой не поможет
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Роман Костомаров: В спортивном плане смена гражданства Медведевой не поможет 

Советский спорт 54 минуты назад
Медведева — полноценно раскрывшаяся спортсменка. Она и в технике, и в артистичности была супер. Не думаю, что Орсер сможет сделать что-то сверхъестественное и превратить Женю в человека, который завтра будет способен бороться с девчонками Тутберидзе.
Думаю, сейчас очень много прессы вокруг Медведевой, вот и все. Захочет сменить гражданство, сменит. Но в спортивном смысле это никак не поможет и не повлияет на результат, — цитирует Костомарова "Газета.ру".
Ранее сообщалось, что Евгения Медведева может продолжить карьеру под флагом Армении.
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