Ролан Гусев: «Верю, что ЦСКА возьмет серебро»

Экс-хавбек ЦСКА Ролан Гусев поделился мнением о гонке за второе место в РФПЛ.

— Верю, что армейцы возьмут серебро, — сообщил Гусев. — Будем ждать, что «Динамо» отберет очки у "Спартака" , а мы обыграем «Анжи». Только на это надеяться надо.

— Помимо Головина, кто в нашем чемпионате так хладнокровно завершал моменты?

— Забивали и лучше. Конечно, здорово исполнил, вообще, молодец.