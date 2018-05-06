Ролан Гусев: «Верю, что ЦСКА возьмет серебро» 

Экс-хавбек ЦСКА Ролан Гусев поделился мнением о гонке за второе место в РФПЛ.
— Верю, что армейцы возьмут серебро, — сообщил Гусев. — Будем ждать, что «Динамо» отберет очки у "Спартака", а мы обыграем «Анжи». Только на это надеяться надо.
— Помимо Головина, кто в нашем чемпионате так хладнокровно завершал моменты?
— Забивали и лучше. Конечно, здорово исполнил, вообще, молодец.
За тур до финиша чемпионата России ЦСКА с 55 очками занимает третье место, отставая на одно от «Спартака», но опережая на два «Краснодар». (Евгений БЕЛОУСОВ)