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Семин: «Не хотел бы быть на месте Черчесова в ситуации с Денисовым»
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Семин: «Не хотел бы быть на месте Черчесова в ситуации с Денисовым» 

SPORT24.ru 49 минут назад
Наставник «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал ситуацию с невызовом Игоря Денисова в сборную России на чемпионат мира по футболу. Хавбек москвичей отсутствует в национальной команде из-за давнего конфликта с ее нынешним тренером Станиславом Черчесовым.
"Конечно, Денисов кандидат в сборную, но Стас видит ситуацию по-другому. У него есть и молодые игроки. Я не хотел бы быть на его позиции в данной ситуации с Денисовым. Он принял такое решение.
Тренер, если считает, что ему нужен игрок, должен прийти к нему в интересах дела. Но по-тренерски я его понимаю", — сказал Семин в программе «После футбола» на телеканале «Матч ТВ».
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