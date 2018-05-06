Семин: «Не хотел бы быть на месте Черчесова в ситуации с Денисовым»

Наставник «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал ситуацию с невызовом Игоря Денисова в сборную России на чемпионат мира по футболу. Хавбек москвичей отсутствует в национальной команде из-за давнего конфликта с ее нынешним тренером Станиславом Черчесовым.

"Конечно, Денисов кандидат в сборную, но Стас видит ситуацию по-другому. У него есть и молодые игроки. Я не хотел бы быть на его позиции в данной ситуации с Денисовым. Он принял такое решение.

Тренер, если считает, что ему нужен игрок, должен прийти к нему в интересах дела. Но по-тренерски я его понимаю", — сказал Семин в программе «После футбола» на телеканале «Матч ТВ».