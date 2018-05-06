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Победы «Галатасарая» и «Фенербахче»: в Турции продолжается борьба за чемпионство
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Победы «Галатасарая» и «Фенербахче»: в Турции продолжается борьба за чемпионство 

Soccer News 47 минут назад
Фото: Soccer News
Завершились три матча 32-го тура чемпионата Турции. Стоит отметить победы «Галатасарая» и «Фенербахче», которые ведут борьбу за чемпионство.
"Фенербахче" — «Бурсаспор» — 2:1 (0:0) Голы: Соялп, 69 — 0:1, Соу, 71 (автогол) — 1:1, Фернандао, 90 — 2:1  "Акхисар" — «Галатасарай» — 1:2 (0:2) Голы: Родригеш, 15 — 0:1, Родригеш, 18 — 0:2, Азиз, 50 (автогол) — 1:2  "Генчлербирлиги" — «Антальяспор» — 0:1 (0:0) Гол: Дукара, 78 — 0:1  Положение лидеров: Галатасарай — 69, Фенербахче, Башакшехир — 66, Бешикташ — 62…
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