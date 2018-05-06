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Паулу Барбоза: «Надеюсь, договоримся с „Локомотивом“ по Фернандешу»
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Паулу Барбоза: «Надеюсь, договоримся с „Локомотивом“ по Фернандешу» 

Спорт-Экспресс 39 минут назад
Известный агент Паулу Барбоза выразил надежду, что его клиент Мануэл Фернандеш подпишет новый контракт с «Локомотивом». Хавбек выступает в «Локо» с 2014 года. В текушем сезоне он отметился 14 голами и 8 передачами в 40 играх во всех турнирах и помог клубу завоевать титул чемпиона страны.
— Какова ситуация с продлением контракта Мануэла Фернандеша с «Локомотивом»?
— Надеюсь, в ближайшее время сможем обо всем договориться и заключить соглашение. Самое главное — и Фернандеш, и «Локомотив» заинтересованы в продолжении сотрудничества.
— У «Локомотива» довольно возрастная команда. Фарфану, Фернандешу, Ари, Денисову, Тарасову — за 30 лет. Что делать?
— Вы знаете, у нас, в Португалии, как и во многих других западноевропейских странах, не принято судить о футболисте в первую очередь по его возрасту. Мы смотрим не в паспорт, а на действия на поле. Смотрим, какой объем работы может выполнять тот или иной футболист. В хорошей команде должен быть микст из перспективных и опытных футболистов. В «Локомотиве», как мне видится, стремятся собирать состав именно по такому принципу. (Иван ТОРОПЦЕВ)
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