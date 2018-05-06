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Вячеслав Чанов — о шести голах ЦСКА: «Обухов отражал сложные удары, здесь не его вина»
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Вячеслав Чанов — о шести голах ЦСКА: «Обухов отражал сложные удары, здесь не его вина» 

Спорт-Экспресс 39 минут назад
Известный в прошлом голкипер, который долгое время работал в ЦСКА, а сейчас курирует работу с вратарями в «Арсенале», Вячеслав Чанов выразил мнение о дебюте Игоря Обухова за тульскую команду в матче с армейцами. Встреча 29-го тура РФПЛ закончилась победой москвичей со счетом 6:0.
— Ставить на парне крест нельзя, — заявил Чанов. — Прошу вас его поддержать. Это его первая игра в премьер-лиге, и не сказал бы, что в крупном поражении его вина. Он отражал сложные удары. Только с ним разговаривал — попросил успокоиться. Даже Лев Яшин неудачно начинал и раз пропустил издалека. В своем дебютном матче в донецком «Шахтере» я проиграл 1:4. Мы поможем Обухову пережить не совсем удачное начало. (Евгений БЕЛОУСОВ)
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