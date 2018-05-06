Видео, на котором костёр разжигают квадрокоптером, возмутило приморцев

В крае действует особый противопожарный режим.

Инстаграм-паблик blog_vladivostok опубликовал видео, которое, судя по описанию, было записано в Приморском крае.

На нем костер разжигают с помощью квадрокоптера. Голос за кадром утверждает, что это очень эффективный способ. При этом устройство стоит около 70 тысяч рублей.

Публикация от ВЛАДИВОСТОК/VLADIVOSTOK (@blog_vladivostok)

6 Май 2018 в 1:09 PDT Некоторых этот ролик позабавил, однако других он возмутил: костер разжигают в непосредственной близости от сухой травы, огонь может перекинуться на нее.

Между тем, в настоящее время на большей территории Приморского края установлен IV класс пожарной опасности. С 9 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. В целях принятия оперативных управленческих решений организована работа межведомственного штаба, в ходе которой осуществляется ежесуточное заслушивание глав муниципальных образований по складывающейся обстановке и принимаемым мерам.