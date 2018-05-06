Ещё
Видео, на котором костёр разжигают квадрокоптером, возмутило приморцев
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео, на котором костёр разжигают квадрокоптером, возмутило приморцев 

Prim.News 34 минуты назад
В крае действует особый противопожарный режим.
Инстаграм-паблик blog_vladivostok опубликовал видео, которое, судя по описанию, было записано в Приморском крае.
На нем костер разжигают с помощью квадрокоптера. Голос за кадром утверждает, что это очень эффективный способ. При этом устройство стоит около 70 тысяч рублей.
Публикация от ВЛАДИВОСТОК/VLADIVOSTOK (@blog_vladivostok)
6 Май 2018 в 1:09 PDT  Некоторых этот ролик позабавил, однако других он возмутил: костер разжигают в непосредственной близости от сухой травы, огонь может перекинуться на нее.
Между тем, в настоящее время на большей территории Приморского края установлен IV класс пожарной опасности. С 9 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. В целях принятия оперативных управленческих решений организована работа межведомственного штаба, в ходе которой осуществляется ежесуточное заслушивание глав муниципальных образований по складывающейся обстановке и принимаемым мерам.
Prim.News: последние новости
Огромная яма образовалась на оживлённой дороге в Приморье Приморцев насторожило видео, на котором кота «чистят» от пыли обдувочным пистолетом «Нас дома ждали только с победой»: как мальчишки из Уссурийска выиграли престижный футбольный турнир
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой
Шарапова одержала долгожданную победу13
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой154
Спортсмен погиб при попытке установить рекорд48
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение