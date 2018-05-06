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Чельстрем: «Русские невероятно хорошо прячут неприглядные стороны своей страны»
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Чельстрем: «Русские невероятно хорошо прячут неприглядные стороны своей страны» 

SPORT24.ru 33 минуты назад
Бывший игрок ”Спартака” Ким Чельстрем поделился своим мнением о России. Чельстрем выступал в России с 2012-го по 2015-й годы.
"В России большая разница между большими и маленькими клубами. Есть объекты, которым не место в футболе элитного уровня. Но к чемпионату мира многие объекты перестроили.
Путешествовать по России не то же самое, что по Англии. Вся логистика совершенно другая. Например, с нашей базы до аэропорта надо было ехать несколько часов, даже если у нас был полицейский эскорт. А потом еще несколько часов лететь.
Россия будет готова к ЧМ, и очень хорошо. Олимпийские игры в Сочи, помимо прочего, были хорошо организованы. Мне трудно представить, что Россия будет не готова к ЧМ. Кроме того, русские невероятно хорошо прячут неприглядные стороны своей страны", — цитирует Чельстрема Sportowe Fakty.
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