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Сёмин: если поступит серьёзное предложение, то, возможно, Миранчуки уйдут
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Сёмин: если поступит серьёзное предложение, то, возможно, Миранчуки уйдут 

Чемпионат.com 25 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин допустил, что полузащитники Алексей и Антон Миранчуки могут покинуть клуб.
«Если будет серьёзное предложение, если это будет большой клуб, то вполне возможно, что Миранчуки уйдут. Но это решение принимает сам игрок. Если игрок захочет уйти, то всегда уйдёт. Если нет хорошего предложения, значит, от добра добра не ищут. Алексею здесь комфортно, он играет в своё удовольствие, главное — растёт. У него ещё много недостатков, которые он должен закрыть», — сказал Сёмин в передаче «После футбола».
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