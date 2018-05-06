Ганчаренко: «14-15 человек в заявку на последний матч должны внести»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев был готов выйти на поле в матче 29-го тура чемпионата России по футболу с тульским «Арсеналом», но его здоровьем решили не рисковать. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер «армейцев» Виктор Ганчаренко

Дзагоев попал в заявку команды впервые после ответного матча с лондонским «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги Европы, который прошел 12 апреля. В той встрече Дзагоев получил травму.

"Дзагоев был готов сегодня, но не стали рисковать. Что касается Понтуса Вернблума (полузащитник «армейцев» также травмирован — прим.), его ситуацию по поводу участия в следующем матче можно оценит как «50 на 50». Отбудет дисквалификацию Лёша Березуцкий, так что 14-15 человек в заявку должны внести", — рассказал Ганчаренко.

Комментируя ход игры, специалист отметил, что ему не понравились действия команды в центре поля. «Первые два гола заставили „Арсенал“ раскрыться. При этом не могу сказать, что мы владели преимуществом, мы закидывали мячи за спины в быстрых атаках, но мне не понравилось, что „Арсенал“ моментами владел преимуществом в центре поля. Наши нападающие сыграли сегодня остро», — добавил тренер.