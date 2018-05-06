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Московский ЦСКА всухую разгромил тульский «Арсенал»
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Московский ЦСКА всухую разгромил тульский «Арсенал» 

Вечерняя Москва 17 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Два столичных клуба — ЦСКА и "Спартак" продолжают сражаться за вторую строку турнирной таблицы РФПЛ — у первых теперь 55 очков, у вторых — 56.
В последние дни так и хочется распевать кричалки про «Россия-Франция 7:0», «Россия-Австрия 7:0», «ЦСКА-»Арсенал" 6:0".
Хоккейная сборная будто задала победный ритм командам и вместе с хоккеистами — футбольные команды собирают победы. «Локомотив» становится чемпионом России, «Спартак» выходит в Лигу чемпионов, а московский ЦСКА громит всухую тульский «Арсенал» со счетом 6:0.
Красивой и яркой стала воскресная игра на домашнем поле столичного ЦСКА с тульским «Арсеналом» в 29-м туре чемпионата России. Один форвард Федор Чалов украсил ее хет-триком на второй, 21 и 43 минутах игры. Ахмед Муса добавил дубль на 11 и 49 минутах, еще одним голом в ворота соперников отличился Александр Головин на 40-ой минуте битвы за победу.
Победа! Со счётом 6:0 разгромили тульский Арсенал! #ЦСКАарсенал pic.twitter.com/s4PJ3z0GN3
— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 6 мая 2018 г.
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