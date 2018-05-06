ЦСКА убил надежду «Зенита» на Лигу чемпионов

Коллектив Виктора Гончаренко набрал 55 очков и поднялся на третье место, дающее право выступить в Лиге чемпионов.

Также этот результат оставил без Лиги чемпионов петербургский «Зенит» , который будет выступать в Лиге Европы. Клуб с берегов Невы не попадает в ЛЧ третий раз подряд.

Жуткий дебют Обухова в РФПЛ

«Редкий тренер станет затевать ротацию на последнем рубеже ради ротации. Менять основного вратаря без уважительной причины — будь то травма, дисквалификация или кошмарный ляпсус — мало кто отважится. Миодраг Божович — решился. Чем руководствовался тренер, меняя Левашова на Обухова, можно только догадываться. Возможно, рассудил, что для воспитанника «Зенита» встреча с ЦСКА будет вдвойне принципиальной — ведь во многом от его действий зависели континентальные перспективы родного клуба, в который Игорю совсем скоро надлежит вернуться.

Так или иначе, дебют у 21-летнего кипера в РФПЛ выдался экстремальным — мало того что против максимально мотивированного вице-чемпиона, так ещё и на его территории. Москвичи своеобразно «поздравили» новичка с этим знаменательным событием — полдюжиной мячей. Первый гол в Премьер-Лиге Обухов пропустил с первого же удара. Второй — со второго… Не премьера — ужас…», — жалеет голкипера корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко

Ураганный ЦСКА

«А ведь многим казалось, что армейцам в игре с «Арсеналом» может прийтись несладко. Еще и настроение у болельщиков накануне испортилось, когда в концовке матча в Тушине "Спартак" все-таки дожал «Ростов» и закрепился на второй строчке. Красно-синим, чтобы продолжать надеяться на прямое попадание в Лигу чемпионов, была необходима только победа — а в гости приехала набравшая неплохой ход тульская команда, которая в этом сезоне раз за разом показывала мастер-класс по отъему очков у грандов.

ЦСКА вновь не смог досчитаться многих ключевых игроков: Вернблум все еще лечится, Щенников выбыл до конца сезона, Дзагоев восстановился, но не успел набрать оптимальную форму и остался на замене.

Однако армейцы провели первый тайм в таком ураганном и сверхрезультативном темпе, что вся предыстория и все сомнения мигом вылетели из головы. Уже на второй минуте Чалов открыл счет, выскочив на ворота после проникающего паса Мусы. «Арсенал» попробовал было поднять голову, но тут же получил еще один мяч, уже от нигерийского нападающего. А потом, на 21-й минуте, — и третий, не удержав все того же Чалова при угловом», — фиксирует начало конца для «Арсенала» автор «Спорт-Экспресса» Михаил Гончаров

Добавили унижение к поражению

«К сожалению, и до перерыва не доиграл молодой Константин Кучаев , получивший травму в столкновении с Игорем Горбатенко . Вместо него на поле вышел Кристиян Бистрович.

Трижды ужалив соперника, армейцы с чувством выполненного долга опустились на свою половину поля (чем и раньше не брезговали) и стали ждать ошибок «канониров». И еще до перерыва сделали счет откровенно унизительным — 5:0. Две великолепные контратаки, проведенные Александром Головиным , увенчались еще двумя очень красивыми голами. Одну из атак Головин реализовал сам и еще раз дал отличиться Чалову, оформившему хет-трик.

Второй тайм превратился в пустую формальность. В его начале Муса отправил в ворота молодого вратаря «Арсенала» шестой мяч, установив окончательный результат встречи. «Канониры» уже особо не сопротивлялись и подарили хозяевам целых 45 минут футбола в удовольствие», — сочувствует тульскому клубу обозреватель «Советского спорта» Артем Зибрак

«Безусловно, оформленный за тайм хет-трик делает главным героем Федора Чалова , но разве не хорош был в дебюте встречи Витиньо, сделавший две голевые передачи? Разве не сделал очередную весомую заявку на отъезд в приличный зарубежный клуб Александр Головин, забивший роскошный гол и тут же ставший соавтором третьего мяча Чалова? Наконец, разве не захотелось Виктору Гончаренко выбежать на поле и прямо по ходу игры пожать руку Ахмеду Мусе, когда тот не только забивал свою дежурную парочку, но и делился мячом с тем же Чаловым?

А главным неудачником вечера стал Артем Дзюба. От передач партнеров армейская оборона его отсекла, создать что-то стоящее в одиночку тоже не получилось. А тут еще и фанатская трибуна красно-синих регулярно интересовалась у бывшего спартаковца, как его дела, добавляя оскорбительное слово. Так что Дзюба не смог помочь ни питерскому «Зениту», которому он по-прежнему принадлежит, попасть хотя бы в квалификацию Лиги чемпионов, ни самому себе — набрать вистов в глазах Станислава Черчесова , чтобы все-таки сыграть за российскую сборную на чемпионате мира», — иронизирует специальный корреспондент «Спорта День за Днем» в Москве Егор Прокудин.

Выполнили установку

«Настроение после сегодняшней голеады было бы отличным, если бы не тяжёлая травма Константина Кучаева. Пожелал Косте здоровья. Он держится молодцом, и уже сказал, что хочет вернуться на поле как можно скорее. Пусть его пожелание сбудется!

ЦСКА провёл очень хороший матч. Не в последнюю очередь потому, что на вчерашней теории игру туляков разобрали на молекулы. Армейские тренеры обратили внимание, что «Арсенал» дома и на выезде — две разные команды, что оборона подопечных Миодрага Божовича вскрывается за счёт быстрых атак, что очень важно открыть счёт уже в дебюте. Армейские футболисты с блеском реализовали все задуманное. Тот случай, когда команда практически полностью выполнила тренерскую установку», — отмечает автор Bobsoccer.ru Максим Квятковский.

«Арсеналу» не место в еврокубках

«Да, такой провал защитников тульской команды вообще не ожидался. Максима Беляева , пока его бывший клуб праздновал чемпионство, возил по газону армейской арены каждый из состава ЦСКА. Никакого характера не проявлял Дзюба, у «Арсенала» вообще не находился человек, способный взять на себя лидерские функции.

И ведь, если взглянуть на цифры, какого-то космического перевеса у хозяев невозможно было найти. Процент владения мячом почти не отличался, точность передач совпадала. Только армейцы забили свои голы каждым ударом в створ. В этом и был залог победы ЦСКА. Обухов оказался не готов к тому, чтобы мяч летел в защищаемую им рамку. Голкипер «Арсенала» начал делать сэйвы только за 20 минут до окончания основного времени. Моменты у ЦСКА же возникали, но Обухов спасал команду от седьмого, восьмого… До гола престижа дело не дошло. Да он и не вытекал из логики событий на поле. Это была легкая победа армейцев, которые теперь с феноменальным настроем подходят к последнему туру.

По итогу встречи хочется сделать вывод о том, что ЦСКА с такой игрой заслужил путевку в Лигу чемпионов. С какого места — решит последний тур. А вот «Арсеналу» в еврокубках нечего делать с такими проблемами в обороне. Гореть на международной арене раз в 2 недели — болельщики из Тулы этого точно не заслужили. У Миодрага Божовича есть неделя, чтобы за разгром попытаться отмазаться», — выносит приговор тулякам обозреватель Rusfootball.info.

Занимательная конспирология

«Ведь Божович ни с того ни с сего поставил на игру — игру с повышенным вроде бы значением! — молодого непроверенного вратаря. А дальше и сам с первых минут словно дал своей команде отбой: от привычно огневого тренерского сопровождения игры в этот раз осталась только зола…

Именно эти нестыковки наводят на всякие неприятные подозрения. Представляю, с каким чувствами смотрели эту игру футболисты, например, «Зенита». Они-то двумя турами раньше имели дело с абсолютно иной командой под тем же названием «Арсенал». Которая в двух встречах вообще организовала «Зениту» недостачу целых пяти (!) очков, способных изменить к лучшему его завтрашний день, теперь тонущий в густом тумане.