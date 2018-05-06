Баланович: «У „Амкара“ нет такого супермастерства, мы берем только командной игрой»

Полузащитник «Амкара» Сергей Баланович подвёл итоги матча с «Уралом» (2:0) в эфире клубного канала.

— Наверняка в команде ходят разговоры. В чем причина? Дома победить не можете, даже забить не можете, проигрываете сухой матч за сухим, а в гостях играете успешно.

— Насчет того, что только на выезде побеждаем, сейчас вот обсуждали с ребятами невероятный сезон, что дома при своих болельщиках не можем ни забить, ни выиграть, а на выезде в этом году мы, наверное, только ЦСКА проиграли. Раньше все считали «Амкар» чисто домашней командой, а в выездных матчах если очко увозили, это было хорошо. Ну вот что-то такое в этом сезоне есть, еще три-четыре очка, и мы можем еще в стыки попасть, поэтому в этом году невероятно сложный чемпионат, как и за первое место борьба, так и за выживание. Все команды подравнялись, каждая может выиграть у любой и дома, и в гостях. Тем интереснее футбол, что до последнего тура интрига. У нас еще есть одна игра, чтобы решить все свои вопросы.

— Можно ли говорить, что сегодня «Амкару» в какой-то степени повезло? Вы забили в концовках, а у "Урала" было отлично попадание в перекладину в первом тайме, Артур Нигматуллин пенальти вытащил, или это не невезение, а какая-то закономерность?

— Я не знаю, везение или невезение. Мы старались, играли, боролись за каждый мяч, знали, что новый стадион, что «Урал» будет играть на атаку. Нам очень нужны были эти три очка, даже ничья нас не устраивала, поэтому нам немножко повезло, что первый гол со стандарта забили, и вратарь потащил пенальти. Но без везения в футболе не бывает побед. У нас нет такого супермастерства, мы берем только командной игрой. Значит мы заслужили удачу, что сегодня выиграли. Главное не останавливаться, работать дальше и дома с «Ахматом» хорошо сыграть.

— Можете пригласить болельщиков на заключительный матч регулярного отрезка чемпионата?

— Конечно. Да, нам нужна эта поддержка, даже сегодня я просто посмотрел на верхний ярус. Столько болельщиков приехало их Перми, что даже мурашки по коже пошли. Я понимаю, что им далеко ехать, но все равно, спасибо за поддержку. Нам нужна ваша поддержка в Перми в этом заключительном матче чемпионата, и мы верим, что вместе победим и уйдет спокойно в отпуск.