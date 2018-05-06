Нападающий ”Реала” Криштиану Роналду сравнялся вышел на второе место по числу голов в «Эль классико». В проходящем в эти минуты матчи с «Барселоной» португалец забил свой 18 гол в этом противостоянии.
Благодаря последнему голу Роналду сравнялся с Альфредо ди Стефано по числу голов в «классико». Первое место по этому показателю занимает Лионель Месси из «Барселоны», на его счету 25 голов.
Лучшие бомбардиры «классико»:
1. Лионель Месси — 252. Альфредо ди Стефано — 182. Криштиану Роналду — 184. Рауль — 155. Сезар Родригес — 145. Франсиско Хенто — 145. Ференц Пушкаш — 148. Сантильяна — 129. Уго Санчес — 109. Хуанито — 109. Хосеп Самитьер — 10.