Венгер подарил мальчику свой галстук. Видео

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после матча 37 тура АПЛ между «канонирами» и «Бернли» (5:0) подарил мальчику-болельщику свой галстук. Эта игра стала для француза последней домашней в качестве наставника лондонцев, после окончания сезона Венгер покинет команду.

Во время церемонии прощания, начавшейся сразу после матча, Венгер обратил внимание на мальчика, который держал плакат с надписью «Арсен, могу я получить твой галстук». Поклонником главного тренера «Арсенала» и галстуков оказался семилетний Люка Якурти, Венгер не замедлил подойти к нему и выполнить просьбу.

Wenger gives his tie to a young boy holding up a sign which says ‘Arsène, please can I have your tie?’ pic.twitter.com/QaMqJmCJ2e

— Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) 6 мая 2018 г.