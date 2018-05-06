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Венгер подарил мальчику свой галстук. Видео
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Венгер подарил мальчику свой галстук. Видео 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после матча 37 тура АПЛ между «канонирами» и «Бернли» (5:0) подарил мальчику-болельщику свой галстук. Эта игра стала для француза последней домашней в качестве наставника лондонцев, после окончания сезона Венгер покинет команду.
Во время церемонии прощания, начавшейся сразу после матча, Венгер обратил внимание на мальчика, который держал плакат с надписью «Арсен, могу я получить твой галстук». Поклонником главного тренера «Арсенала» и галстуков оказался семилетний Люка Якурти, Венгер не замедлил подойти к нему и выполнить просьбу.
Wenger gives his tie to a young boy holding up a sign which says ‘Arsène, please can I have your tie?’ pic.twitter.com/QaMqJmCJ2e
— Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) 6 мая 2018 г.
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