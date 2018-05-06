«Соберем на „Анжи“ 14 игроков — отличная цифра». Еще одни «кресты» в ЦСКА

Репортаж Sport24 с «ВЭБ-Арены», где ЦСКА разгромил тульский «Арсенал» и снова лишился игрока из-за травмы.

На 25-й минуте Кучаев на своей половине поля столкнулся с Игорем Горбатенко . Выбивая мяч правой ногой, Константин неудачно приземлился на левую. Дело было уже при счете 3:0 — фанаты ЦСКА скандировали имя Федора Чалова , только что оформившего дубль, и не замечали Кучаева.

Константин долго не вставал и не сумел покинуть поле самостоятельно. Помощь ему оказывали рядом с зоной разминки — Кучаев поднялся, опираясь на врача, но к скамейке ЦСКА уже бежал помощник Гончаренко, крутя в воздухе пальцем: нужна замена. Хотя Константин махал руками в сторону поля, словно готовый вернуться в игру.

Кучаев воспитывался в «Мастер-Сатурне», откуда его год звали в ЦСКА. Он трижды отказывался, но армейцы успешно провели переговоры с «Сатурном» и ждали ответа от скаута. «Тогда я второй раз произнес фразу: „Надо брать. Если я ошибаюсь, можете разорвать мой контракт“, — вспоминал Андрей Мовсесьян в интервью Sports.ru

В своем первом полноценном сезоне в ЦСКА Кучаев сразу стал незаменим. Сначала пришлось пройти испытание кубковым выездом в Курск, но неделю спустя Константин вышел в безнадежном матче с » Манчестер Юнайтед » (1:4) и забил единственный гол ЦСКА. В следующем туре Лиги чемпионов, в Базеле, Кучаев появился уже в стартовом составе и оказался причастен к двум результативным атакам команды.

Кучаев мелькал на разных позициях: Гончаренко затыкал им, номинально центральным полузащитником, дыру на левом фланге защиты. За выступление на этой позиции Гончаренко еще недавно серьезно пихал Константину, но сегодня вновь поставил его налево. По-прежнему нездоровится Щенникову, а Набабкин пригодился в центре защиты, где недоставало дисквалифицированного Алексея Березуцкого.

Поводы аплодировать Кучаеву у болельщиков ЦСКА возникают регулярно: в марте он, еще 17-летний, ассистировал Дзагоеву в матче с «Уралом» (1:0) и Вернблуму в Лионе — после его прострела Понтус забил решающий третий гол. Сегодня фан-сектор ЦСКА заряжал «Костя Кучаев» (когда он уже проковылял в раздевалку) даже громче, чем про Дзюбу и «Спартак»

После матча Роман Бабаев выразился пространно: «У Кучаева проблема с коленом. Насколько серьезно — неизвестно». Сам игрок не покинул стадион и досмотрел матч до конца. В микст-зону он прошел хромая, в сопровождении Федора Чалова, в конце концов оформившего хет-трик — первый российский в истории ЦСКА за 16 лет.

— Константин, как вы? — спросили Кучаева. Он показал палец вверх: «The best». И добавил: «Подозрение на кресты, завтра обследование». Гончаренко произнес диагноз уже однозначно: «К сожалению, наверняка это разрыв крестообразной связки». Вторая такая травма за этот год — в матче с «Црвеной» «кресты» рвал Виктор Васин

— Что с Кучаевым? Когда восстановится Вернблум и сможет ли сыграть с «Анжи» с первых минут Дзагоев?

— Не стали рисковать Аланом. Он был готов сыграть. Наверняка Дзагоев сможет выйти с «Анжи» с первых минут.

По Вернблуму ситуация 50 на 50. Минус выбывший Кучаев, плюс добавится еще Леша Березуцкий, который отбыл дисквалификацию — на одну игру собираем 14-15 игроков. Для нас это отличная цифра.

На второй план сдвинулся радостный счет. 6:0 ЦСКА в этом сезоне уже выносил «Тосно», но сейчас победа была важнее. За тур до финиша команда все еще в тройке и сохранила отрыв от «Краснодара» (и увеличила от «Зенита» ).

— Первый быстрый гол, за ним последовал второй. Он заставил сильно раскрыться «Арсенал». Не могу сказать, что мы контролировали игру в первом тайме. Проводили быстрые атаки, доставляли мяч за спину защите соперника. Но у «Арсенала» моментами в центре было преимущество. Это мне не нравилось.

Исходили из игры соперника. Быстро, эффективно атаковали. Ярко сыграли наши форварды: и Чалов, и Муса. Они забили много голов. Учитывая наш график, можно сказать, что играли для болельщиков. И погода футбольная, и поле отличное, и антураж, как всегда, потрясающий.

— Почему Чалов не играет так весь год, а не только весной? И заслуживает ли он вызова в сборную, чтобы сыграть на чемпионате мира?

— Второй вопрос не ко мне. Может быть, весна Чалову удобнее. Но скорее дело в том, что молодым свойственна нестабильность. Когда игрок находится на пике, тогда его надо по максимуму использовать.

— Трудно комментировать, когда уже на 23-й минуте было 0:3, — сокрушался Миодраг Божович . — Мы начали игру очень плохо. Оказались не готовы. В ЦСКА удивила скорость. Может, подумали, что мы очень хорошая команда. Ребята должны были раскрепоститься, давления не было никакого перед игрой. Должны были проявить себя. Но пропустили пять уже в первом тайме. Могли пропустить еще во втором.

Приходит в голову только извиниться перед болельщиками. Самая большая доля вины лежит на мне.

— За результат вам не стыдно?

— Мне? Я что, должен повеситься? Я уже принес извинения болельщикам. Мне стыдно за результат.

— Рассчитываете ли еще попасть в Лигу Европы? Давили ли мысли о ней перед игрой?

— Думали об этом про себя. Но мы выполнили главную задачу — попасть в десятку. Мы должны были показать сегодня, что хорошая команда, что я хороший тренер. Но мы провалили игру, не показали ничего.

— Какие мысли перед последним туром?

— Мы должны играть лучше при своих болельщиках, биться. Надеюсь, отмажемся за это поражение. Аппетит растет во время еды. Подумаем, что можем больше. Чья это вина, моя или кого-то еще, разберемся. Еще раз хочу извиниться перед болельщиками. Надеюсь, что сделаем результат в матче с уже уставшим «Локомотивом».