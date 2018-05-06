Горбатенко: «Провели сезон неплохо, но эта игра с ЦСКА всё смазала»

Полузащитник «Арсенала» Игорь Горбатенко подвёл итоги матча с ЦСКА (0:6) в эфире клубного канала.

— Результат говорит сам за себя — 0:6 уступили ЦСКА. Что можно сказать болельщикам, в первую очередь, после этой игры?

— В первую очередь хотели бы от всей команды извиниться за сегодняшнюю игру. Игра полностью не получилась. Проиграли во всем. Хотелось бы извиниться перед городом, перед болельщиками. Будем стараться в последнем туре реабилитироваться и показать хороший футбол дома.

— Если брать сегодняшний матч, за счет чего ЦСКА вас переиграл, за счет скорости?

— Да, я думаю, скорость и концентрация. Не знаю, как сейчас и с «Краснодаром» получили быстрые голы. Все залетело, плюс еще все голы — один на один выходы. Тяжело комментировать.

— Перед «Локомотивом» теперь будет сложно собраться?

— Я думаю, не сложно, мы наоборот все люди с амбициями, постараемся хорошо сыграть и реабилитироваться перед болельщиками, потому что хочется уйти и закончить сезон на хорошей ноте. Все равно провели его неплохо, но эта игра все смазала. И хорошо, что у нас есть матч впереди, я думаю, мы дадим бой «Локомотиву».