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Горбатенко: «Провели сезон неплохо, но эта игра с ЦСКА всё смазала»
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Горбатенко: «Провели сезон неплохо, но эта игра с ЦСКА всё смазала» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Арсенала» Игорь Горбатенко подвёл итоги матча с ЦСКА (0:6) в эфире клубного канала.
— Результат говорит сам за себя — 0:6 уступили ЦСКА. Что можно сказать болельщикам, в первую очередь, после этой игры?
— В первую очередь хотели бы от всей команды извиниться за сегодняшнюю игру. Игра полностью не получилась. Проиграли во всем. Хотелось бы извиниться перед городом, перед болельщиками. Будем стараться в последнем туре реабилитироваться и показать хороший футбол дома.
— Если брать сегодняшний матч, за счет чего ЦСКА вас переиграл, за счет скорости?
— Да, я думаю, скорость и концентрация. Не знаю, как сейчас и с «Краснодаром» получили быстрые голы. Все залетело, плюс еще все голы — один на один выходы. Тяжело комментировать.
— Перед «Локомотивом» теперь будет сложно собраться?
— Я думаю, не сложно, мы наоборот все люди с амбициями, постараемся хорошо сыграть и реабилитироваться перед болельщиками, потому что хочется уйти и закончить сезон на хорошей ноте. Все равно провели его неплохо, но эта игра все смазала. И хорошо, что у нас есть матч впереди, я думаю, мы дадим бой «Локомотиву».
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