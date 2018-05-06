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Хосеп Гвардиола: Особенно трудно завоевывать трофеи в Англии
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Хосеп Гвардиола: Особенно трудно завоевывать трофеи в Англии 

Советский спорт 1 час назад
— Это английская премьер-лига, и стать чемпионом очень трудно. Сегодняшний матч напомнил нам, как непросто обыграть соперника в АПЛ, но мы добились результата и стали чемпионами.
В Англии завоевывать трофеи особенно трудно, но самое главное — это хорошая подготовка, которая обеспечивает высокий уровень игры.
Конечно, никто не знает, какая из команд станет чемпионом, но я не сомневался в том, что мы должны делать для того, чтобы трофей был наш. Несмотря на неудачи, нужно верить в то, что ты делаешь, — передает слова Гвардиолы официальный сайт клуба.
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