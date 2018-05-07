Экс-игрок ЦСКА: рановато вызывать Чалова в сборную

Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев оценил игру столичного клуба против тульского «Арсенала» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу. Слова эксперта приводит Rusfootball.info.

"Оформивший хет-трик Федор Чалов немного одумался, начал работать над собой, голову включил. В прошлом сезоне он забивал слишком легко, а сейчас начал забивать рабочие моменты.

А что касается вызова в сборную, то может, стоит его вызвать, но с другой стороны рановато. Справится ли Чалов с этой нагрузкой или нет? Вот в чем дело.

Здесь нужно грамотно смотреть, как он будет полезен команде. Можно потерять парня или тормознуть его. В принципе, привлекать Федора уже можно, но не на ответственные матчи, а на менее серьезные, чтобы освоился.

Тренер должен понимать, стоит привлекать игрока или для начала его посадить на скамейку, чтобы он освоился. В любом случае, у Чалова все впереди", — сказал Пономарев.

Матч ЦСКА — «Арсенал» завершился со счетом 6:0.