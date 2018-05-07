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Каземиро: судья должен был назначить пенальти в эпизоде с падением Марсело
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Каземиро: судья должен был назначить пенальти в эпизоде с падением Марсело 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Soccer News
Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал гостевую ничью с «Барселоной» (2:2) в матче 36-го чемпионата Испании. Футболист выразил мнение, что на 77-й минуте главный арбитр встречи должен был назначить в ворота соперника пенальти после падения защитника мадридцев Марсело в штрафной.
«Реал» контролировал ход матча и создавал голевые моменты. С уходом Роналду после перерыва встречи мы немного сбавили. Что касается эпизода с падением Марсело, то судья должен был назначать пенальти», — сказал Каземиро после матча в интервью пресс-службе «Реала».
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