«Барселона» — «Реал». Роналду забил 400-й гол мадридцев в «класико»

«Реал» достиг отметки в 400 голов в матчах с «Барселоной» во всех турнирах. Юбилейный мяч в матче 36-го тура чемпионата Испании провел Криштиану Роналду.

Первый гол мадридцев в 1902 году забил Артур Джонсон, 100-й — Сабино Бариньяга в 1948-м, 200-й — Хенто в 1966-м, 300-й — Иван Саморано в 1993-м.

1 — Real Madrid are the first team in El Clasico history to score 400 goals in all competitions: 1 — Arthur Johnson 1902 100 — Sabino Barinaga 1948 200 — Paco Gento 1966 300 — Iván Luis Zamorano 1993 400 — CRISTIANO RONALDO 2018 Milestone. pic.twitter.com/oFokbqzx7B

— OptaJose (@OptaJose) 6 мая 2018 г.

