Мамиашвили назвал хорошей работой 12 завоеванных золотых медалей ЧЕ по борьбе в Дагестане

КАСПИЙСК, 6 мая. / ТАСС /. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили считает хорошей работой итог выступления российской сборной, завоевавшей на домашнем чемпионате Европы в Дагестане 12 золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали. Об этом он рассказал журналистам по окончании соревнований в Каспийске.

"Я хочу поздравить всех [российских] победителей и призеров этого чемпионата, это хорошая работа. Команда справилась с серьезной задачей в достаточно сложной эмоциональной обстановке, при поддержке требовательной и знающей борьбу дагестанской публики, — отметил Мамиашвили. — Надеюсь, этот турнир будет для них серьезной площадкой в преддверии чемпионата мира в Будапеште, и олимпийского отбора. Именно здесь очертились контуры тех команд, которые будут участвовать в отборочных к Олимпиаде [в Токио в 2020 году] соревнованиях".

Глава ФСБР не стал выделять чемпионов и проигравших. «Эмоции еще не остыли. Я поздравляю всех, медали взяли те, кто больше всего их хотел. Единственное, что я хотел бы сказать проигравшим, чтобы с вами не сыграло злую шутку острое желание победить, надо помнить — это борьба, а в ней нужно биться до самой последней секунды», — сказал он.

Мамиашвили отметил важность эмоций, которые подарил Дагестан гостям чемпионата: «Не менее важным результатом, чем медали, я считаю то, что каждый, кто уедет из Дагестана, сохранит в своем сердце теплые эмоции. Мы сделали большое серьезное дело. С какой опаской было воспринято известие о том, что чемпионат Европы проведет Каспийск, Дагестан, Северный Кавказ, и с каким же удовлетворением все приняли то, что увидели здесь — отношение, комфорт, гостеприимство».